Giorgia Meloni porta la figlia Ginevra a una mostra nella Nuvola di Fuksas. Un misterioso uomo la accompagna tenendo per mano la bambina

Appena ripresasi dal jet lag per la visita lampo a Donald Trump, la premier ha accompagnato la figlia fra le magie della temporanea del Balloon Museum. Con lei la scorta e un gigante buono che poi è rientrato alla Nuvola

Giorgia Meloni si è ripresa in fretta dal jet lag e dalle fatiche del viaggio lampo per incontrare Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida. Così domenica mattina, subito dopo avere fatto aprire alla figlia Ginevra la calza della Befana, l’ha accompagnata alla Nuvola di Massimiliano Fuksas all’Eur di Roma per vedere la magia di una nuova mostra che si è aperta poco prima di Natale: Euphoria, installazioni artistiche proposte dal Balloon Museum.

Gli scatti degli altri visitatori e la presenza di un uomo che accompagna madre e figlia

La mamma premier e la figlia non sono passate inosservate, pur avendo cercato di mischiarsi alla folla dei visitatori come una normale famiglia. Qualche passante le ha riconosciute e ha scattato la foto ricordo, rigorosamente di spalle essendo ancora in tenera età Ginevra (figlia di Giorgia e dell’ex compagno Andrea Giambruno). Nelle immagini spunta però una misteriosa presenza: quella di un uomo dalla statura notevole che accompagna madre e figlia tenendo però teneramente la mano della bambina come può fare solo chi è in grande confidenza. Nell’altra mano il gigante dal cuore tenero tiene un sacchetto del Balloon museum con alcuni palloncini acquistati probabilmente al punto vendita della mostra.

La scorta che l’accompagna e l’assenza del capo, marito della fedele Patrizia Scurti

Chi sarà l’uomo misterioso, anche lui ripreso solo di spalle rendendone difficile l’identificazione? La Meloni era ovviamente accompagnata da agenti di scorta e uno di loro si intravede un passo indietro alla sua sinistra con dress code compatibile con chi fa quel mestiere. Manca di sicuro il capo scorta, che è il marito della fedelissima Patrizia Scurti, a cui Meloni deve avere concesso un giorno di riposo. Qualcuno ha pensato che il gigante dal cuore tenero potesse fare parte della scorta, sia pure senza seguirne il dress code. E qualche somiglianza ha con uno degli agenti che talvolta l’hanno accompagnata (ad esempio nella visita a Palermo del gennaio 2023). L’uomo ha attirato non poco la curiosità dei passanti, ma secondo alcuni testimoni oculari dopo avere accompagnato madre e figlia sarebbe rientrato all’interno della Nuvola dove si teneva la mostra. Potrebbe trattarsi quindi di un membro dello staff organizzatore, che ha voluto compiere la cortesia di accompagnare la premier e la sua bambina.

La mostra alla Nuvola del Balloon Museum e le venti installazioni in anteprima mondiale

Il Balloon Museum ha un rapporto particolare con Roma, e anche questa volta ha scelto la capitale italiana per l’anteprima della sua mostra itinerante “Euphoria- Art is in the Air”, che poi si trasferirà nelle principali capitali europee. Si tratta di venti installazioni monumentali di noti esponenti dell’arte contemporanea con opere interattive e spesso gonfiabili che diventano la passione per i bambini. Siccome è consentito entrare e perfino tuffarsi nelle installazioni per i più piccoli diventa una sorta di parco giochi straordinario.

