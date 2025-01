Aldo Grasso fa a pezzi Stefano De Martino: «Ma quale showman, è solo un piacione»

Il celebre critico televisivo demolisce le credenziali di conduttore dell'ex ballerino: «Altro che Fiorello, gli mancano le basi»

«Lunga vita artistica al ballerino Stefano De Martino, ma non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come un grande showman. Gli mancano le basi». È la dura sentenza del critico televisivo Aldo Grasso sulle pagine del Corriere della Sera dopo che l’ex ballerino ha condotto Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, la puntata speciale del programma Rai dedicata alla tradizionale estrazione del 6 gennaio. Col consueto tono graffiante, Grasso non lascia spazio a interpretazioni su quelle che sono, a suo avviso, le lacune del conduttore. Un «classico piacione», né più né meno, ma che di strada da fare ne ha ancora molta: «Gli mancano le basi, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare (Arbore e Fiorello in primis). Fa quello che vuol piacere a tutti i costi e perciò ha atteggiamenti eccessivamente accattivanti e seduttivi».

«Nell’intento di piacere, risulta spiacevole»

Un atteggiamento che, agli occhi del conduttore, compromette del tutto la sua genuinità televisiva. «Al piacione piace proprio tanto piacere, si ingegna a farlo: ma proprio per questo, di rado è spiacevole», scrive Grasso, che con l’occasione irride pure un altro conduttore di Rai 1 piuttosto alla moda. «Come succede con Alberto Matano, che tranquillamente potrebbe sostituire De Martino: sono intercambiabili. Entrambi, per piacere agli altri, si piacciono molto. Poi toccherà scrivere che mi sono sbagliato, che De Martino è talento puro. Che la tv generalista è cambiata», conclude il critico televisivo, con un pizzico di autoironia.