Pippo Baudo e la bufala del ricovero dopo la caduta in casa: «Ma quando mai, sto benissimo»

Il noto conduttore televisivo costretto a smentire l'incidente domestico sotto le Feste: «Ho trascorso vacanze tranquille»

Una brutta caduta in casa, un trauma alla spalla, la corsa all’ospedale. Vero o falso? Secondo l’Agenzia Nova, Pippo Baudo avrebbe avuto un incidente domestico pochi giorni prima di Natale. Il celebre conduttore televisivo, oggi 88enne, sarebbe caduto nella sua casa nel centro di Roma, a due passi da Piazza di Spagna. E avrebbe riportando un trauma alla spalla. Sarebbero stati chiamati i sanitari del 118, che avrebbero portato il famoso conduttore Rai al policlinico Gemelli, dove sarebbe rimasto ricoverato per qualche giorno. Prima di fare rientro a casa sotto le Feste e proseguire la ripresa con un tutore alla spalla. Sin qui la ricostruzione diffusa dall’agenzia di stampa. Se non fosse che proprio oggi a intervenire è stato lo stesso Pippo Baudo, che ha tranciato sull’argomento. «Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille», il laconico commento consegnato a un’altra agenzia di stampa, l’Ansa. Nessun incidente, dunque, nessun ricovero? «Ma quando mai, sto bene», ha assicurato il celebre conduttore.