Il sindaco Roberto Gualtieri suona “Karma Chameleon” con Boy George – Il video

Le immagini stanno diventando virali in rete

I Culture Club hanno pubblicato su Instagram un video della recente trasferta romana del frontman Boy George, che si è esibito per il concerto di Capodanno al Circo Massimo. Nelle immagini del 31 dicembre si vede il sindaco di Roma Roberto Gualtieri accompagnare alla chitarra il cantante sulle note di “Karma Chameleon”. Le immagini stanno diventando virali in rete. «Uno è una vera icona pop, un mix esplosivo di stili, mescolato a quel pizzico di follia che fa impazzire le folle. L’altro è Boy George», commenta una utente su X. E ancora: «Per come la suona Gualtieri mi sembrava “Gigetto er regazzino der tufello” col testo in inglese».