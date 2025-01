Chef Rubio condannato per antisemitismo: ammenda di 30mila euro

Riconosciuti i danni a favore dell'Unione dei Giovani Ebrei Italiani

Secondo quanto riferisce La Stampa il Tribunale di Roma ha condannato Chef Rubio, ovvero Gabriele Rubini, al risarcimento danni in favore dell’UGEI, per 30mila euro, oltre le spese e all’obbligo di immediata rimozione di quanto pubblicato sui social. Il giudizio è stato patrocinato da Solomon – Osservatorio sulle Discriminazioni, insieme all’UGEI (Unione dei Giovani Ebrei Italiani) e all’avvocato Claudio Grego (che al quotidiano torinese riferisce di esser soddisfatto della conclusione), tutti rappresentati dagli Avvocati Joseph Di Porto e Anna Sistopaoli. Questa sentenza, riferisce La Stampa, costituisce un precedente importante, ed un’ulteriore successo nell’incessante sforzo di perseguire in ogni sede i fenomeni di diffamazione antiebraica e di discriminazione.