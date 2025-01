Brunico, bambino di 7 anni sviene a scuola e muore in ospedale: la tragedia dopo l’ora di pattinaggio

Inutili i tentativi di rianimazione. È stata disposta l'autopsia

Dopo aver accusato un malore a scuola, un bambino di sette anni è morto all’ospedale di Brunico in Alto Adige. Il piccolo, figlio di una coppia di migranti di origine marocchina, ha iniziato a sentirsi male accusando una serie di giramenti di testa, dopo un’ora di pattinaggio con i compagni di classe. Poco dopo, è crollato a terra. Raggiunto immediatamente dal medico d’urgenza, il bambino è stato portato all’ospedale di Brunico dove, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione del bambino. I fatti risalgono a mercoledì 8 gennaio. Ora sarà l’autopsia a chiarire la causa esatta della morte del piccolo e a individuare l’eventuale presenza di una patologia.