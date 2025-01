Ucraina, incendi e collaborazione: cosa si sono detti al telefono Giorgia Meloni e Joe Biden

I due avrebbero dovuto vedersi giovedì a Palazzo Chigi, ma il presidente degli Usa non è partito per Roma per seguire l'evolversi degli icendi in California

Gli incendi in California, la collaborazione e gli aiuti all’Ucraina. Sono questi i temi di cui hanno parlato la premier Giorgia Meloni e il presidente uscente degli Usa Joe Biden in un colloquio telefonico nelle scorse ore. I due leader avrebbero vedersi di persona a Palazzo Chigi giovedì 9 gennaio assieme al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Ma Biden non ha preso parte all’incontro per seguire da vicino l’evolversi degli incendi in California a causa dei quali sono state sfollate 100 mila persone e 11 hanno perso la vita. Proprio esprimendo la propria vicinanza per la drammatica situazione dei roghi ha iniziato la conversazione la presidente del Consiglio.

Il sostegno all’Ucraina

Giorgia Meloni «ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California», si legge in una nota di Palazzo Chigi. In seguito, la premier ha espresso a Biden – che il 20 gennaio cederà ufficialmente il posto al presidente eletto Donald Trump – «il profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale». I due leader hanno ricordato in particolare la collaborazione «nell’ambito della Presidenza italiana del G7». Durante il periodo, infatti, «è stato raggiunto con l’accordo per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari», erogati grazie ai profitti derivanti dai beni russi immobilizzati.