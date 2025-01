Meloni – Zelensky, concluso l’incontro a Roma, la solidarietà all’Ucraina e la gratitudine all’Italia. Cosa si sono detti i due leader

Domani il presidente ucraino vedrà Mattarella. L'incontro avrebbe dovuto includere anche Joe Biden, che però è rimasto negli Usa per seguire l'evolversi degli incendi in California

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia «continuerà a sostenere l’Ucraina e la sua legittima difesa». La parole della premier arrivano a margine di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che era stato annunciato negli scorsi giorni e si è concluso nella serata di oggi, 10 gennaio 2025. I due leader sono stati a colloquio nelle stanze di Palazzo Chigi per poco meno di un’ora. In seguito alla conversazione, tramite un post su X Zelensky si è detto «profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno». Assieme al leader di Kiev, oggi la presidente del Consiglio avrebbe dovuto incontrare anche il presidente statunitense uscente Joe Biden, che però non è partito alla volta di Roma per seguire da vicino l’evolversi degli incendi che stanno devastando la California in queste ore.

Meloni: «Solidarietà all’Ucraina a 360 gradi»

In seguito al trilaterale divenuto un bilaterale, entrambi i leader hanno rilasciato dichiarazioni di amistanza e supporto. Nella nota di Palazzo Chigi si legge che Meloni – che per parlare con Zelensky ha lasciato in anticipo il Consiglio dei Ministri – «ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura».

Zelensky: «Profonda gratitudine per l’Italia»

«I temi chiave della nostra discussione hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma. Sono profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno», ha scritto invece Zelensky che domani si incontrerà con il presidente dela Repubblica Sergio Mattarella. Nelle scorse ore il portavoce presidenziale ucraino Serhiy Nykyforov aveva anticipato che tema dell’incontro sarebbero state anche la collaborazione del G7 e nuove sanzioni alla Russia.

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI