Guerra in Ucraina, Orbán: «Abbiamo proposto una tregua di Natale, Kiev ha rifiutato». Sbotta Zelensky: «Falso, parla solo con la Russia»

Il primo ministro ungherese ha telefonato a Putin per discutere della fine della guerra, apparentemente senza includere l'Ucraina nella conversazione

«Abbiamo proposto a Kiev una tregua di Natale», dice il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán. «Non è vero», risponde l’ufficio presidenziale ucraino. Si può riassumere così lo scambio tra Budapest e Kiev nel giorno in cui Orbàn annuncia di aver chiamato Vladimir Putin alla ricerca di una pace. Una conversazione in cui però l’Ucraina afferma di non essere stata coinvolta. «Abbiamo proposto un cessate il fuoco a Natale e uno scambio di prigionieri su larga scala alla fine della presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione Europea (il prossimo 31 dicembre, ndr). È triste che il presidente Zelensky abbia chiaramente respinto ed escluso questa possibilità oggi. Abbiamo fatto quello che potevamo!». Sono queste del primo ministro dell’Ungheria affidate a un post su X. Netta la risposta della presidenza di Kiev in una nota: «Come sempre, la parte ungherese non ha discusso con l’Ucraina e, come sempre, l’Ungheria non ha avvertito l’Ucraina dei suoi scambi con Mosca», ha precisato il consigliere presidenziale di Kiev Dmytro Lytvyne.

Botta e risposta tra Orbán e Zelensky

Il botta e risposta tra Budapest e Kiev prosegue da oggi. Tornato ieri da Mar-a-Lago, dove ha incontrato Donald Trump ed Elon Musk, questa mattina Orbàn ha chiamato Putin. A dare conto della telefonata è stato inizialmente il Cremlino, descrivendola come un «approfondito scambio di opinioni sulle questioni ucraine». Mosca ha riferito di «valutazioni fondamentali sull’attuale sviluppo della situazione e sulla linea distruttiva del regime di Kiev, che esclude ancora la possibilità di una soluzione pacifica del conflitto». Le dichiarazioni hanno scatenato l’ira di Zelensky visto che nella mediazione non sarebbe stata inclusa l’Ucraina. Kiev è preoccupata dai numerosi colloqui dei leader europei – da Macron e Scholz e Meloni – con Trump, meno incline a fornire aiuti a Kiev rispetto al presidente uscente degli Usa Joe Biden.