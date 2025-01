Milan multato per il coro «Tornerete in Serie Bee» contro il Cagliari

I canti intonati in curva durante la partita dell'11 gennaio scorso sono valsi 15mila euro

«Coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria». Questa la decisione del Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea che ha bollato come offensivo il «Tornerete in Serie Bee» intonato più volte dai tifosi del Milan durante la partita contro il Cagliari l’11 gennaio scorso. Una creatività da curva che costerà ora alla società rossonera una multa di 15mila euro. «Ammenda di 15.000 euro alla società Milan per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva», recita la decisione che include anche un’altra violazione. Il Milan ha ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti. Qualcosa di minore però rispetto al coro verso la squadra sarda