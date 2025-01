L’incredibile furto al museo durante la mostra di Ligabue: «Sparita una statuetta da 20 mila euro»

Il colpo davanti ai visitatori nell'ultimo giorno di apertura. L'opera non era protetta da teche e non ci sono telecamere nella sala

Un furto incredibile. Effettuato durante la mostra del pittore Antonio Ligabue “I misteri di una mente” a Roma. Una statuetta di bronzo che raffigurava un cane è stata prelevata dalle teche del Museo Storico della Fanteria. Poco prima della conclusione della mostra. La valutazione dell’opera è di circa 20 mila euro. E a indagare sono i carabinieri di piazza Dante e il reparto Tutela Patrimonio Culturale. Secondo la ricostruzione del Messaggero il ladro ha atteso l’ultima ora dell’ultimo giorno di apertura della mostra. La collezione comprendeva in tutto 74 opere, tra cui 18 olii, 30 sculture, 3 disegni e 21 puntesecche, realizzate tra la fine degli anni ’20 e i primi anni ’60.

Senza teca e senza sistema d’allarme

La statuetta era esposta senza teca e senza sistema d’allarme. In più, nella struttura museale di Santa Croce in Gerusalemme non ci sono telecamere interne nella sala del furto. Gli investigatori stanno comunque analizzando i fotogrammi degli impianti di sorveglianza esterni. Sono stati ascoltati anche i visitatori che per primi hanno dato l’allarme al personale del museo notando per primi appunto, che mancava una delle statuette della serie esposta. «Eravamo già passati nella sala dedicata alle statuette dei cani. Quando l’abbiamo attraversata per poi uscire, ci siamo accorti che ne mancava una. Non abbiamo capito subito che si trattava di un furto. Solo dopo aver parlato con il personale abbiamo avuto la conferma di ciò che era accaduto».