Minorenne picchiato e rapinato a Roma: denunciati due studenti

Dopo averlo colpito al volto con un pugno, i due ragazzi - di 15 e 18 anni - gli hanno sottratto la somma di 20 euro in contanti e sono poi fuggiti

Due studenti di 18 e 15 anni sono stati denunciati per aver picchiato e rapinato un ragazzo minorenne del Bangladesh. L’aggressione è avvenuta ieri sera – domenica 5 gennaio – intorno alle 20 in via delle Gardenie a Roma. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane è stato avvicinato dai due, a lui conosciuti che, dopo averlo colpito al volto con un pugno, gli hanno sottratto la somma di 20 euro in contanti e sono poi fuggiti. La vittima è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo al Policlinico Umberto I dove è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. I carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno avviato una mirata attività investigativa e ricerche in tutto il quartiere di Centocelle, che ha consentito dopo alcune ore dall’evento di identificare i due studenti, riconosciuti anche dalla vittima, che sono stati così denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso.