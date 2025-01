Gianni Ippoliti aggredito in centro a Roma per un motorino, costole rotte e zigomo tumefatto: «Dovrò dormire sul fianco»

Il noto conduttore televisivo ha ricostruito quanto accaduto il 28 dicembre nel cuore della Capitale: 24 giorni di prognosi

Una lite per motivi banali si è trasformata in un’aggressione violenta ai danni di Gianni Ippoliti, noto conduttore televisivo romano. Sabato 28 dicembre, nel cuore di Roma, l’uomo è stato colpito al volto da un pugno così violento da provocargli gravi contusioni e la frattura di due costole. L’aggressione, avvenuta in centro in pieno giorno, ha lasciato sgomenti i passanti, molti dei quali hanno assistito alla scena. Oggi, Ippoliti ricostruisce in un’intervista al Corriere della Sera cos’è accaduto precisamente. Secondo il racconto restituito a Simona De Santis, tutto è iniziato quando ha visto un uomo intento a spostare con forza dei motorini parcheggiati lungo la strada per fare spazio al proprio furgone. «Stava trascinando i motorini davanti ai portoni, ai carrabili, dove voleva lui. Tra questi c’era anche il mio», ha raccontato il conduttore. «Gli ho detto da lontano: “Ma che stai facendo, scusa? Non si fa così!». Una semplice osservazione che ha scatenato una reazione violenta.

Lesioni gravi e prognosi di 24 giorni

L’uomo, descritto da Ippoliti come un probabile cinquantenne italiano, si è avventato contro di lui, colpendolo con un pugno in pieno volto. «Il contraccolpo mi ha fatto sbattere contro un’auto in sosta. Per fortuna non sono caduto a terra, altrimenti mi sarei fatto ancora più male». L’aggressione ha avuto conseguenze pesanti per il conduttore. Dopo l’attacco subito, Ippoliti ha riportato «una contusione al gomito, ecchimosi al fianco, due costole rotte, uno zigomo tumefatto e un taglio all’arcata sopraccigliare». Dopo una prima visita al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, è stato necessario tornare per ulteriori controlli, che hanno portato i medici ad aumentare la prognosi iniziale a 24 giorni. Le autorità potrebbero già essere sulle tracce dell’aggressore perché, riferisce il conduttore, «i presenti hanno preso la targa e testimoniato». Nonostante l’aggressione, Gianni Ippoliti cerca di affrontare il 2025 con ironia: «Mi farò una bella dormita su un fianco», ha scherzato, accennando al dolore fisico che ancora lo accompagna. «Aspettiamo l’8 gennaio per vedere come sarà questa prima settimana dell’anno», ha concluso.