Gianni Alemanno arrestato la sera di Capodanno, revocata la messa in prova ai servizi sociali

L'ex sindaco di Roma portato nel carcere romano di Rebibbia all'ora del cenone di Capodanno

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato portato poco prima della mezzanotte di Capodanno nel carcere romano di Rebibbia, dopo che il tribunale di Roma con procedura di urgenza ha revocato la misura della messa in prova ai lavori socialmente utili. Alemanno aveva chiesto nell’autunno 2023 di potere commutare in quel modo la condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze, comminata alla fine di un filone del processo Mafia Capitale. L’ex sindaco di Roma, inizialmente accusato di concorso in associazione mafiosa, era poi stato processato e condannato sia in primo che in secondo grado a 6 anni di detenzione per corruzione. La Corte di Cassazione però aveva annullato la condanna e chiesto un nuovo processo per rideterminare la pena per il solo reato considerato esistente, appunto quello di traffico illecito di influenze.

I servizi sociali svolti da suor Paola, già volto tv di Quelli del calcio

La revoca dell’affidamento ai servizi sociali sarebbe stata decisa secondo le prime informazioni circolate dal tribunale proprio per violazione della misura alternativa. Secondo la pena inizialmente patteggiata da Alemanno per 22 mesi avrebbe dovuto lavorare presso la So.Spe, Solidarietà e Speranza, associazione benefica fondata da suor Paola D’Auria, nota al grande pubblico per avere partecipato per molti anni al programma tv “Quelli del calcio” come inviata super tifosa della Lazio. Non è ancora chiaro che tipo di violazione della misura sia stata contestata ad Alemanno, che anche in questo periodo ha comunque continuato a fare politica. Dopo essere entrato e uscito più di una volta da Fratelli di Italia Alemanno ha fondato il movimento sovranista “Indipendenza!” insieme all’ex leader di CasaPound, Simone De Stefano.