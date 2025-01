«Tanti auguri Giorgia!». Ma il compleanno di Meloni era ieri. Il nuovo scivolone di Sangiuliano

L'omaggio entusiasta alla premier dell'ex ministro. Che però sbaglia data. Colpa del solito social media manager?

«Buon compleanno Giorgia!». Firmato: Gennaro Sangiuliano. Che i satelliti del sistema solare meloniano si mettano in fila per fare gli auguri alla premier non è certo una notizia. Che siano ministri, attuali o ex, parlamentari o semplici simpatizzanti. Il problema è che l’ex titolare del dicastero della Cultura ne ha combinata un’altra delle sue. Incappando in un nuovo scivolone social. Già perché quel messaggio di auguri, con tanto di foto di lui e Meloni sorridenti, è stato diffuso – su Instagram e Threads – a metà pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio. Se non fosse che il compleanno la premier lo festeggia il giorno prima, il 15 gennaio. Con l’occasione Sangiuliano cercava probabilmente di contribuire a ricucire un rapporto che – forme a parte – si è evidentemente incrinato con l’amara vicenda che ha ruotato attorno a Maria Rosaria Boccia, conclusasi al termine di un’estate a dir poco turbolenta con le inevitabili dimissioni dell’ex direttore del Tg2 da ministro. Ma vuoi per colpa del solito “social media manager”, vuoi per altra sbadataggine la toppa è uscita peggio del buco.