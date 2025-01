Incidente a Santa Marta per Papa Francesco, la caduta e la botta all’avambraccio: «Ma non ci sono fratture». Domenica sarà a Che Tempo Che Fa

Il Pontefice ha riportato solo una contusione e ha potuto presenziare le udienze di oggi, seppur con il braccio fasciato

Papa Francesco è caduto nella residenza di casa Santa Marta, sbattendo l’avambraccio destro e riportando una contusione. Senza conseguenze più gravi, fa sapere la Sala Stampa vaticana. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di giovedì 16 dicembre. Per questo poi nella successiva udienza con la presidente del Comitato mondiale per la sicurezza alimentare, Nosipho Nausca-Jean Jezile, il Papa ha dovuto offrire il braccio sinistro, avendo quello destro appeso al collo. Pur dolorosa, la caduta non gli ha quindi impedito di rispettare gli appuntamenti già programmati in agenda. Anzi, dopo poche ore è stato annunciato da Fabio Fazio su X che «Sua Santità sarà a Che Tempo Che Fa domenica» 19 gennaio come ospite della trasmissione sul Nove. «Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa». Poco più di un mese fa, era il 6 dicembre, sempre a casa Santa Marta il Pontefice era caduto riportando un livido sulla parte destra del viso. In quella occasione, il direttore della Sala stampa vaticana Mateo Bruni aveva chiarito che «l’ematoma è conseguenza di una contusione», e che il Pontefice «ha battuto il mento sul comodino».

Foto di copertina: Vatican News