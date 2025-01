Dopo Pignatone il Papa nomina due magistrati applicati in Vaticano, uno è il procuratore di Velletri

Giancarlo Amato andrà dal Santo Padre quando finirà in pensione. Manca poco, due mesi

Dal bollettino di oggi della Sala stampa vaticana spunta la nomina di due magistrati applicati per il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Uno è il professore Cristiano Cupelli, ordinario di Diritto penale all’Università di Roma Tor Vergata, che entrerà in squadra il 15 gennaio 2025. L’altro è Giancarlo Amato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in Santa sede solo a partire dal 15 marzo 2025. Questo perché Amato deve ancora andare in pensione. Mancano due mesi. A dicembre arrivarono le dimissioni di Giuseppe Pignatone come presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per raggiunti limiti di età. L’ex procuratore di Roma era stato nominato da Papa Francesco nel 2019. Ha seguito in questi anni diversi processi, tra cui quello molto delicato sulla gestione dei fondi della Santa Sede, con ben 86 udienze.