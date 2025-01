Ana Zahirovic, 31 anni, dieci figli e 150 arresti per furto: «Ma non può andare in carcere, è incinta»

Due giorni fa è stata presa mentre borseggiava una turista a piazza Navona. Condannata a otto mesi, ma non li sconterà

Ana Zahirovic ha 31 anni. La prima denuncia per furto l’ha presa a 11. E due giorni fa è stata la 150esima volta che viene arrestata. Ma nemmeno stavolta andrà in carcere: nonostante sia stata condannata a otto mesi, è tornata in libertà. Perché ha 10 figli ed è in attesa dell’11esimo. Deve scontare in totale 30 anni di carcere. Ma, spiega l’edizione romana di Repubblica, grazie alle gravidanze torna regolarmente libera. Zahirovic vive nel campo rom di Castel Romano. I carabinieri l’hanno sorpresa a piazza Navona mentre sfilava un portafoglio dalla tasca di un passante.

Ana Zahirovic

Arrestata per tentato furto, ieri mattina è comparsa in tribunale a piazzale Clodio per la convalida dell’arresto: «Chiedo scusa per quello che ho fatto. Ho sbagliato e sono disponibile a pagare un risarcimento». Poi ha raccontato di essere incinta di tre mesi. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e non gli arresti domiciliari. Lei ha patteggiato una pena di 8 mesi con 200 euro di multa ed è subito tornata in libertà.

Il precedente

Ana Zahirovic è una delle tante borseggiatrici provenienti dal campo rom di Castel Romano. Ha precedenti a Roma, Milano e Brescia. Come Meri Seric, che nell’aprile 2024 venne pestata perché voleva liberarsi dei suoi aguzzini. La donna, incinta all’ottavo mese, era stata costretta a un parto d’urgenza a causa dei calci ricevuti: «Da me volevano mille euro al giorno».