Tregua a Gaza, Israele e Hamas firmano l’accordo a Doha

Manca la ratifica del governo Netanyahu. L'ok con l'inviato di Trump

I negoziatori di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente a Doha l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. Lo riferisce il media Ynet. La questione degli ostaggi è stata risolta in serata e poi il presidente del partito ultraortodosso Shas, Aryeh Deri, ha accettato tutti i dettagli concordati. Da parte Usa la sigla all’accordo è stata messa da Brett McGurk, principale consigliere del presidente Joe Biden per il Medio Oriente. Al raggiungimento dell’intesa ha lavorato anche l’inviato del leader americano eletto Donald Trump, Steve Witkoff.

Il disaccordo sulla lista finale

Dopo l’annuncio di mercoledì 15 Hamas ha chiesto di scambiare diversi nomi sulla lista con i leader militari del gruppo che stanno scontando molteplici ergastoli per aver pianificato e orchestrato attentati suicidi. Per questo si è formato un disaccordo sulla lista finale. L’inviato del presidente Biden per il Medio Oriente Brett McGurk, l’inviato del presidente eletto Trump Steve Witkoff e i mediatori qatarioti ed egiziani hanno lavorato per diverse ore a Doha per risolvere la questione. «Alla fine è stata una tempesta in un bicchier d’acqua», ha affermato un funzionario statunitense. Ci sono volute altre ore prima che l’accordo fosse ufficialmente firmato da funzionari di Israele, Qatar e Hamas e, per gli Stati Uniti, dal principale consigliere del presidente Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk.

L’ufficio di Netanyahu

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che i team negoziali israeliani e di Hamas hanno firmato l’accordo. Il premier ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza per domani per votarlo. «Il gabinetto al completo si riunirà in seguito per approvare l’accordo», aggiunge la nota. Senza specificare se tale votazione si terrà anche oggi, venerdì 17 gennaio, o sabato, come un funzionario israeliano aveva detto in precedenza. Il team negoziale israeliano ha chiamato Netanyahu poco prima delle tre del mattino ora italiana per informarlo che l’accordo era stato raggiunto. Il premier li ha ringraziati per i loro sforzi. Anche le famiglie dei 98 ostaggi ancora nelle mani di Hamas sono state aggiornate. Il premier ha incaricato le autorità di lavorare sui preparativi per accoglierli non appena saranno liberati.

Il ritorno degli ostaggi

«Lo Stato di Israele è impegnato a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra. Incluso il ritorno di tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti», aggiunge la nota dell’ufficio di Netanyahu. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump Mike Waltz ha dichiarato alla Cnn che la nuova amministrazione ha chiarito a Netanyahu che «se Hamas rinnegherà anche solo una parte dell’accordo, gli Stati Uniti appoggeranno Israele».