Marino Bartoletti e i post su Facebook che lo danno per morto: «È stato come assistere al mio funerale»

Il conduttore: le altre volte ci avevo riso sopra, adesso denuncio tutti

La notizia è che Marino Bartoletti sta benissimo: «Scoppio di salute! Anzi, mi è venuta un po’ di tosse: non vorrei fosse l’inizio della fine…». Anche se qualcuno in rete lo dà per morto o quasi: «L’amato volto della tv italiana confessa: “Mi mancano solo 8…”». In un’intervista al Corriere della Sera dice che «alla fine del 2023 avevo detto: “Le statistiche Istat mi concedono ancora 8 anni e mezzo di vita e spero che siano anni sereni e fertili come adesso”. Era chiaramente un gioco e comunque mi riferivo alle aspettative di vita degli uomini secondo l’Istituto nazionale di statistica». Per questo adesso lo danno per morto. E non è la prima volta, dice a Elvira Serra: «Credo sia la terza. Le altre volte ci avevo riso sopra e avevo replicato con ironia. Questa volta ho usato le stesse armi, però questi mascalzoni ora devono pagare».

La denuncia

Bartoletti ha sporto denuncia alla polizia postale: «Ho cominciato a ricevere messaggi preoccupati da conoscenti, amici, perfino dai compagni di classe, che forse facevano i conti su quanto mancasse a loro. “Tieni duro”, “Forza!”, “Siamo con te!”. Mi sono arrivate addirittura le condoglianze. Così è troppo». E questo perché «immagino che abbiano un tornaconto di clic. Del resto sono seguiti da un milione di persone, un pubblico fragile, che non si pone il dubbio se una storia è vera o falsa». Per questo ha denunciato: «Nella mia vita non ho mai fatto una querela, ma è l’unico modo di rispondere nel mondo di barbari che è diventato Facebook. Io cerco di usarlo con garbo e ironia. Il post sulla mia presunta fine imminente ha avuto più di duemila like e tanti commenti di persone dispiaciute che hanno scritto cose molto belle su di me. È stato come assistere al mio funerale».

La smentita

Poi ha dovuto smentire. «E il mio post ha ottenuto su Facebook un milione e mezzo di visualizzazioni. Mi fa piacere e me lo tengo caro, ma non ne avevo bisogno». Bartoletti racconta anche che anni fa ha avuto un tumore: «La malattia è abbondantemente risolta. Sembra proprio che dovrò vedermi un’altra ventina di Festival». Le sue figlie, però, non hanno ereditato la sua passione: «Loro fanno tutt’altro. Cristina è scenografa e Caterina ha una compagnia teatrale per ragazzi ed è anche maestra di giocoleria circense».