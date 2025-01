La soluzione di Donald Trump per TikTok: «Probabilmente concederemo una proroga di 90 giorni»

Il presidente eletto, a 48 ore dall'insediamento, intervistato da Nbc News: «Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì»

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, concederà a TikTok una proroga di 90 giorni. La soluzione è stata anticipata dal tycoon stesso in un’intervista telefonica a Kristen Welker, del canale di informazione “Nbc News“. Il presidente eletto, che si insedierà lunedì 20 gennaio, ha affermato di non aver ancora preso una scelta. Ma probabilmente la scadenza per la messa al bando della piattaforma della cinese Bytedance, di condivisione di video, fissata per domani, slitterà. «Penso che sarebbe, certamente, un’opzione che prenderemo in considerazione. La proroga di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente verrà fatta, perché è appropriata», ha spiegato il presidente eletto, sottolineando che è una questione importante. «Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì», ha aggiunto. Trump può prorogare la scadenza, lo permette una legge approvata l’anno scorso con sostegno bipartisan. Il presidente uscente, Joe Biden, ha lasciato la decisione al suo successore.

La situazione per TikTok negli USA: il ban atteso dal 19 gennaio

La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso della società cinese, invitando Bytedance a vendere, pena il ban in tutti gli stati americani. I giudici hanno quindi seguito la linea del Congresso, che teme per la sicurezza nazionale con il controllo asiatico sulla piattaforma. Smentita l’ipotesi che potesse essere Elon Musk a compiere l’operazione miliardaria di acquisto delle quote cinesi della società, nelle scorse ore si è fatto avanti lo youtuber MrBeast assieme a una cordata di miliardari. Ma anche in questo caso la soluzione è di difficile applicazione. La legge dovrebbe entrare in vigore il 19 gennaio, un giorno prima della cerimonia di insediamento per Trump. Su X TikTok ha dichiarato che le parole «arrivate dalla Casa Bianca e dal dipartimento della Giustizia non sono riuscite a fornire le garanzie e la chiarezza necessarie per i fornitori di servizi che mantengono TikTok a disposizione di 170 milioni di cittadini statunitensi».