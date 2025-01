Alessia Pifferi e la proposta di matrimonio in carcere, la lettera delirante e quello strano «Sì» prima del processo

La 36enne condannata all'ergastolo si prepara all'appello. L'ipotesi sulla strategia difensiva per rimettere in discussione la perizia psichiatrica

Alla seconda proposta di matrimonio ricevuta in cella, Alessia Pifferi avrebbe voluto rispondere di sì. A pochi giorni dal prossimo appello del 29 gennaio, la 36enne ha improvvisamente cambiato idea: se in un primo momento aveva ignorato l lettera delirante ricevuta da un pretendente, ora pare intenzionata a dargli retta. Una mossa che solleva più di un sospetto che possa far parte di una strategia da parte della donna condanna all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, la bambina di 18 mesi lasciata morire di fame e di sete nel suo monolocale alla periferia di Milano.

L’inchiesta parallela

Il sospetto sollevato dal quotidiano Il Giorno è che Pifferi, a cui era stata diagnosticata una «personalità narcisistica», punti solo ad attirare l’attenzione in vista dell’appello. L’obiettivo della sua avvocata, Alessia Pontenani, è la revisione della condanna all’ergastolo. Probabilmente attraverso il tentativo di dimostrare l’incapacità di intendere e volere, che non sarebbe stata valutata «in modo sereno» in primo grado. Secondo Pontenani, citata dal Giorno, a influenzare l’esito della perizia psichiatrica in primo grado sarebbe stata la presenza della «inchiesta parallela». Si tratta dell’inchiesta che vede coinvolta proprio l’avvocata e le psicologhe del carcere di San Vittore, in cui viene ipotizzata una «manipolazione» per aiutare Pifferi a ottenere una perizia psichiatrica in dibattimento.

La proposta di matrimonio

Lo scorso agosto, Pifferi aveva ricevuto la lettera con la seconda proposta di matrimonio. All’inizio la donna aveva ignorato quel testo a tratti delirante. Solo di recente ha deciso di rispondere di sì. Da qui il sospetto che si tratti di una strategia per dimostrare che non sia capace di intendere e volere. Le perizie però finora hanno dimostrato la perfetta lucidità della donna. Soprattutto quando decise di abbandonare la figlia per andare in vacanza per una settimana con il compagno di allora.