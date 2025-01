Cecilia Sala risponde a Bruno Vespa, lo scontro su Meloni e quel grazie mai arrivato da Fazio: «Brutto sporcare così un successo italiano»

Liberata in Iran dove era finita in carcere, la giornalista è stata ospite di Fabio Fazio dove ha raccontato i giorni della prigionia. Ma secondo Vespa ha perso l'occasione di ringraziare chi davvero si è impegnata a liberarla, cioé la premier. La risposta dura di Sala al giornalista Rai

La giornalista Cecilia Sala ha deciso di rispondere all’attacco di Bruno Vespa, che le aveva rimproverato di non aver ringraziato la premier Giorgia Meloni in Tv. Sala è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 19 gennaio. In quell’occasione la giornalista ha raccontato la sua terribile esperienza nel carcere iraniano di Evin a Teheran. Ma nel corso del suo intervento, questo il rimprovero di Vespa, non si sarebbe mai soffermata adeguatamente sul ruolo decisivo svolto dal governo italiano nella sua liberazione.

La critica di Bruno Vespa

Vespa su X ha quindi commentato l’intervento di Sala da Fazio con la premessa di quanto ammiri la giornalista e podcaster. Vespa ha anche ricordato di averla premiata in passato come presidente del premio giornalistico Guidarello «per i suoi reportage in Ucraina». Il giornalista Rai aveva poi scritto di aver «seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso».

La risposta di Cecilia Sala

In un post di qualche ora dopo, Sala non cita mai Bruno Vespa. Ma il suo post sembra proprio voler mettere in chiaro le cose con il giornalista Rai: «Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione – ha scritto la giornalista – Sono state le mie prime parole». E poi la conclusione, che rischia di infiammare la discussione tra i due: «Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane».