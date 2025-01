Fabio Fazio ospiterà Cecilia Sala a Che tempo che fa, la prima volta in Tv della giornalista dopo l’arresto in Iran

Sarà Che tempo che fa la prima trasmissione a ospitare la giornalista, liberata lo scorso 8 gennaio dal carcere di Evin. L'intervista andrà in onda a un mese esatto dall'arresto a Teheran

Cecilia Sala sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa del 2025. La giornalista parlerà per la prima volta in televisione a un mese dall’arresto in Iran, domenica 19 gennaio in diretta sul Nove. Ad annunciare la presenza di Cecilia Sala è stato lo stesso Fazio sui social, dove ha pubblicato le immagini del ritorno in Italia della giornalista, dall’atterraggio all’aeroporto di Ciampino dopo la liberazione dal carcere di Evin a Teheran, all’abbraccio con il compagno Daniele Raineri.

Sala aveva potuto raccontare i primi dettagli della sua detenzione nel podcast Stories di Chora Media. Nel dialogo con il giornalista Mario Calabresi aveva rivelato le sue paure durante i giorni in cella di isolamento. Ma anche i momenti più carichi di emozioni e speranze, quando bastava il canto di un uccellino per ritrovare la forza di sorridere. E poi il legame fortissimo con la compagna di cella, arrivata dopo qualche giorno di detenzione.