Chiesa Alto Adige: 67 casi accertati di abusi sessuali, le vittime avevano tra gli 8 e i 14 anni

Coinvolti 24 sacerdoti: 59 le vittime. I dati di uno studio legale di Monaco di Baviera su episodi verificatisi tra il 1963 e il 2023

Tra il 1963 e il 2023 nella chiesa altoatesina si sarebbero registrati 67 casi accertati di abusi sessuali. Le vittime – 59, divise quasi equamente tra maschi e femmine – avevano un’età compresa tra gli 8 e i 14 anni, mentre i 24 sacerdoti coinvolti avrebbero un’età media tra i 28 e i 35 anni. È quanto emerge dal rapporto sugli abusi elaborato, su incarico della diocesi di Bolzano e Bressanone, dallo studio Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera, in Germania. «Ogni caso di abuso è uno di troppo», ha commentato il vescovo Ivo Muser, presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto triennale «Il coraggio di guardare», di cui il rapporto è parte.

I racconti delle vittime

All’interno del lavoro portato avanti dallo studio tedesco non mancano racconti dettagliati, da cui – ovviamente – i nomi delle vittime sono stati espunti. Il «caso numero 15», ad esempio, racconta di un sacerdote che avrebbe celebrato, nonostante le proteste di molti, i funerali di un ragazzo suicida, che era stato sua presunta vittima di abusi. Il «caso numero 5», invece, torna indietro ai primi anni Sessanta e ripercorre alcune vicende riguardanti un sacerdote. Prima un abuso, per il quale viene trasferito, poi un altro, seguito da un ulteriore trasferimento: un ciclo interminabile durato per 50 anni, e fino al 2010, quando è stato escluso dall’attività pastorale. Uno dei tanti casi che dimostrano, secondo l’avvocato Ulrich Wastl, la mancanza di «una cultura dell’errore». Che, nell’ambito degli abusi, «è l’inizio della fine». Anche perché, ha puntualizzato, la presunzione di innocenza non esclude in nessun modo interventi e misure preventive.

Il vescovo Muser: «L’abuso distrugge e umilia. Serve il coraggio di guardare»

«La mia speranza e la mia profonda convinzione è che questo sia il primo passo di un cammino che faccia della Chiesa un luogo sicuro per bambini, giovani ed adulti vulnerabili». Le parole del vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser, a margine della presentazione del rapporto, sono prima di tutto rivolte alle vittime: «Questo tema è legato a un forte senso di vergogna: ogni caso di abuso è uno di troppo. Serve il coraggio di guardare». Muser ha poi ripercorso i passaggi principali che hanno permesso la compilazione del rapporto: dall’apertura degli archivi diocesani, da lui ordinata, alla consultazione di fonti messe a disposizione. «Mi metto consapevolmente dalla parte delle vittime», ha spiegato. «Negli anni passati ho avuto anche contatti diretti con questa terribile ferita, tramite il centro d’ascolto istituito dalla diocesi, e ho imparato quanto distruttivo ed umiliante sia l’abuso sessuale».