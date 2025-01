Riccardo Illy, la «iattura» di Elly Schlein e Giorgia Meloni «leader dello shortermismo»

L'ex presidente del Friuli: «Il mondo che gira così velocemente da farmi ricordare ciò che diceva Joseph Schumpeter: siamo davanti a una grande distruzione creativa»

Riccardo Illy è stato già in politica. Il produttore di vini è stato presidente della sua regione, il Friuli Venezia Giulia. Nel 2008 dopo aver perso le elezioni ha lasciato l’impegno pubblico. Oggi però dice la sua sul Fatto Quotidiano. Nel colloquio con Antonello Caporale il produttore di caffè dice che Elly Schlein per il Pd è una iattura: «Il centrodestra è al governo senza aver conquistato la maggioranza, il centrosinistra è all’opposizione perché non sa mettere insieme la propria larga forza. Schlein privilegia un approccio estremistico che non aiuta a creare una coalizione. Magari ingrassa il suo partito, ma svuota il resto».

La transizione verde

L’ex presidente del Friuli dice che «il mondo che gira così velocemente da farmi ricordare ciò che diceva Joseph Schumpeter: siamo davanti a una grande distruzione creativa». Ed elenca le novità: «Il computer quantistico, l’intelligenza artificiale, la robotizzazione. Hanno capito che il digitale e il completamento della globalizzazione trasformeranno il mondo? Hanno chiaro che l’energia rinnovabile dimezza ogni tre anni i suoi costi di produzione? Che tra un po’ il petrolio sarà fuori mercato? Che un motore a scoppio dissipa il 70 per cento dell’energia che produce e uno elettrico riduce i costi di almeno il trenta per cento, azzera i guasti, annienta la manutenzione?». Giorgia Meloni, invece, è la custode dello “shortermismo”. «Tutto ciò che dura più di qualche mese è fuori dalla sua portata interpretativa. Non ha interesse nel futuro, le preme il qui e ora», dice Illy.

L’Occidente

Secondo Illy Meloni non sa «che non è solo l’Occidente a non fare figli, anche i paesi musulmani iniziano a situarsi sotto la soglia della regressione demografica. E in Italia il rifiuto dell’immigrato produrrà dolori per la società e la sua economia». E che «i redditi del ceto medio e medio basso sono troppo inferiori alla media europea. Nel Nord-Est è cominciata l’emigrazione degli immigrati. Un fatto sconvolgente». Un moderato come lui, invece, dice che «è una pazzia immaginare di mandare tutti in pensione a 67 anni. È la verità. Per i lavori non usuranti è del tutto praticabile avanzare fino ai settanta. Si è sani, si è in forma». Tra qualche mese compie 80 anni. Ma alla politica non pensa: «Ho altro da fare».