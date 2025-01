L’intervista di Cecilia Sala a Volodymyr Zelensky: «Meloni l’unica leader europea invitata da Trump? Buone notizie, lei ci può aiutare»

La giornalista, tornata al lavoro dopo la prigionia in Iran, e il presidente ucraino hanno parlato anche del piano di pace di Trump, di cui Putin si è detto pronto a discutere

Volata a Kiev pochi giorni dopo la prigionia in Iran, la giornalista Cecilia Sala ha intervistato il presidente Volodymyr Zelensky. Il resoconto completo della conversazione verrà pubblicato domani sul Foglio ma alcune anticipazioni rivelano che Zelensky apprezza il rapporto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Usa Donald Trump. Meloni è stata l’unica leader europea a essere invitata alla cerimonia d’insediamento di Trump. Una buona notizia per l’Italia, secondo il leader di Kiev, auspicando che i legami tra Roma e Washington possano giovare anche all’Europa e all’Ucraina.

Zelensky: «Meloni è un’amica»

«Meloni è una persona leale e un’amica. So che Donald Trump ha un buon rapporto con lei e si fida di lei. Spero solo che la loro relazione non sia ancora migliore di quella che ha con me!», ha scherzato Zelensky con il sorriso sulle labbra. Ad annunciare l’intervista è stata la stessa Cecilia Sala sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto di lei e il leader ucraino seduti allo stesso tavolo.

Il piano di pace di Trump

«Sono tornata a Kyiv per un faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, adesso che negli Stati Uniti si è insediato Donald Trump. Abbiamo parlato del piano di pace che avrebbe in mente il nuovo presidente americano, di fascismi, di Charlie Chaplin, di come la guerra peggiora le persone». Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha accolto l’invito di Trump a parlare insieme di pace, in un dialogo che sembra lasciare fuori proprio l’Ucraina, che ha espresso il proprio dissenso.