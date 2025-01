Due per mille ai partiti: il Pd è il più scelto dai contribuenti italiani. La Lega vola nelle donazioni

Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle completano il podio delle forze politiche che hanno incassato di più dalle dichiarazioni dei redditi del 2024

Sono stati oltre due milioni i contribuenti italiani che nelle dichiarazioni dei redditi del 2024 (anno d’imposta 2023) hanno scelto di destinare il due per mille dell’Irpef a un partito. A rivelarlo sono i dati pubblicati sul sito del ministero dell’Economia, che parla di una cifra complessiva pari a 29,79 milioni di euro, donata dal 4,89% del totale dei contribuenti. A guidare la classifica è il Partito democratico, scelto da da 628mila contribuenti, ossia il 30,62% del totale. Grazie a loro, la forza politica guidata da Elly Schlein ha incassato una cifra tutt’altro che trascurabile: 10,28 milioni di euro.

FdI e M5s completano il podio

Al secondo posto c’è Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, che è stato scelto da 382.457 contribuenti (il 18,62% delle preferenze) e incasserà un due per mille pari a 5,6 milioni di euro. Completa il podio il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, scelto da 239.240 cittadini (11,65% delle scelte), con un importo spettante pari a 2,7 milioni. Il quarto posto spetta alla Lega, ma solo se si sommano i due soggetti amministrativi in cui è stata divisa: la “vecchia” Lega per l’indipendenza della Padania e la “nuova” Lega sovranista consegnano a Matteo Salvini un tesoretto da 1,62 milioni di euro.

Gli altri incassi dei partiti dal 2×1000

A seguire c’è Europa Verde-Verdi, scelta da 133.725 contribuenti (6,51% delle scelte), cui spettano 1,49 milioni dal due per mille. Appena dopo si trovano i colleghi e alleati di Sinistra Italiana, scelta da 112.391 contribuenti (5,47%), con un importo spettante che supera gli 1,4 milioni. Infine, la galassia di partiti centristi: Più Europa, scelta da oltre 57mila contribuenti (2,79% delle scelte), cui spettano 821 mila euro; Italia Viva, scelta da 55.814 contribuenti (2,72%), cui spettano 1,11 milioni; Azione, scelta da 53.630 contribuenti (2,61% delle scelte), che raccoglie 1,29 milioni.

La Lega vola nelle erogazioni liberali

Agli incassi del due per mille vanno aggiunte poi altri canali di entrate, come le erogazioni liberali. In questo caso, scrive Il Sole 24 Ore, è la Lega a vantare il primato indiscusso, con oltre 9 milioni di euro raccolti da contributi volontari di deputati, senatori e numerose società. Per Fratelli d’Italia le erogazioni liberali si fermano sotto quota 4 milioni di euro, ma il partito della premier raccoglie 2,9 milioni da quote associative. Forza Italia ha incassato contributi per 2 milioni, di cui 700mila dalla famiglia Berlusconi. Tra i partiti dell’opposizione, il Pd ha ottenuto 1,9 milioni di euro da eletti e sostenitori, mentre gli alleati-avversari del Movimento 5 stelle superano i 3 milioni.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Meo | Una combo di pubblicità elettorali dei principali partiti italiani per le elezioni europee del 2024