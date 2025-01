Beppe Grillo e la proroga decennale per la spiaggia della sua villa privata a Bibbona: «Tutto gratis»

Il comune gliel'ha concessa nonostante l'affitto di 16.500 euro a settimana

Beppe Grillo ha ricevuto una proroga di dieci anni per la gestione della spiaggia in cui si trova la sua villa privata a Bibbona in provincia di Livorno. Grillo affitta la casa a 16.500 euro a settimana. La delibera datata 19 dicembre, di cui parla oggi Il Giornale, parla della «concessione demaniale n. 14/05 intestata al Sig. Giuseppe Grillo, identificata nel Piano con la sigla CDM – 7, tipologia concessione: arenile privato». E si legge che sarà assegnata per dieci anni. Perché è identificata come «arenile privato» e (…) «in nessun modo può essere ricondotta ad un “attività economica”, avendo come scopo esclusivamente la protezione della duna e della vegetazione dunale».

Sette bagni e 16 posti letto

Insomma, spiega oggi il quotidiano, la villa con sette bagni e 16 posti letto costruita nel 1920 eera la Casina di mare dei marchesi Ginori. Chiara Tenerini, parlamentare di Forza Italia eletta nel collegio, dice che trova «sconcertante quanto è accaduto. Questa decisione è stata giustificata sostenendo che si tratta di una concessione a uso privato, quando è ben noto che la villa in questione è regolarmente pubblicizzata per affitti a prezzi esorbitanti». Per Forza Italia «è un pericoloso precedente che manda un messaggio profondamente sbagliato ai cittadini e agli imprenditori onesti». Protesta anche Maurizio Gasparri: «Mentre i suoi seguaci vogliono gare e bandi per massacrare le piccole imprese balneari per lo più familiari il loro già “padrone” ottiene spiagge in concessione per sollazzarsi a piacimento. Grillo di nome, Marchese del Grillo di fatto».