Ikea Porta di Roma, chiude per lavori l’area espositiva: mobili in vendita a metà prezzo. Quando iniziano i supersconti

Da domenica 26 gennaio la sede della multinazionale svedese che si trova nel centro commerciale offre gli arredi a prezzi fortemente ribassati

La sede espositiva di Ikea Porta di Roma, sede della multinazionale svedese degli arredamenti all’interno del centro commerciale di Roma nord, chiude per ristrutturazione. Per liberare gli spazi e rendere possibili i lavori, senza imbarcarsi in un trasloco o una ricerca di un magazzino che sarebbe costosissimo per la quantità di pezzi da stoccare, il management dell’Ikea capitolina ha deciso di organizzare due settimane di svendita. Molto vantaggiosa per i clienti, che si crede si riverseranno numerosi soprattutto nelle tre domeniche a disposizione per “saccheggiare” mobili, arredi e altri pezzi che avranno attaccato sopra il bollino verde. Rimane invece aperta l’aerea del mercato, che sarà accessibile per l’acquisto e i ritiro dei prodotti, oltre al canale di vendita online.

I lavori di ristrutturazione a Ikea Porta di Roma dureranno fino a fine maggio 2025. L’area espositiva del punto vendita – non l’area del mercato – chiuderà domenica 9 febbraio, nell’ultimo giorno di super svendita. Dal 26 gennaio al 9 febbraio sarà infatti possibile acquistare moltissimi degli arredamenti in vendita alla metà del loro costo reale. Uno sconto del 50% su tutti i pezzi con il bollino verde. I mobili potranno essere pre-acquistati, con possibilità di ritiro dal 10 al 15 febbraio. Negli stesi giorni della svendita, è anche attiva una promozione sui prodotti nell’Angolo delle circolarità, il luogo dove si possono trovare occasioni di mobili usati o fuori assortimento.

Foto di copertina: Pippawest | Dreamstime.com