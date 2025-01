Da Venere a Nettuno: inizia la parata dei sei pianeti. Ecco come vederla

Gli esperti chiariscono: «Non si tratta di un allineamento. Sono sparpagliati»

A partire da oggi, 25 gennaio, il cielo regalerà uno spettacolo celeste: una parata di sei pianeti. Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno saranno protagonisti di una parata che durerà diverse settimane. Un evento che – precisano gli esperti – «si differenzia dall’allineamento dei pianeti», come spesso viene descritto erroneamente sui social e sul web. E che raggiungerà il suo culmine alla fine di febbraio con l’ingresso di Mercurio. Se Venere, Saturno, Giove e Marte saranno facilmente osservabili a occhio nudo, anche nelle città, a patto che il meteo lo consenta, Urano e Nettuno, i più lontani tra i partecipanti, «saranno visibili solo con l’utilizzo di un binocolo», come spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Urano e Nettuno, infatti, sono due pianeti che appartengono ai membri più distanti del sistema solare e, per apprezzarli, occorrerà un po’ più di attenzione.

«Non è un allineamento, sono sparpagliati». La diretta

Contrariamente a quanto spesso riportato sul web, i pianeti non si trovano allineati lungo le loro orbite, uno dietro l’altro, come se fossero raccolti in un angolo del cielo. In realtà, si distribuiscono su una vasta porzione di cielo, sparsi attorno al Sole. Un aspetto che secondo gli esperti rende ancora più interessante la vista di questa “parata”, che non avverrà in modo compatto, ma su un’area estesa. Oggi 25 gennaio, il Virtual Telescope Project offrirà una diretta esclusiva dell’evento, trasmettendo le immagini catturate dai suoi telescopi, situati a Manciano, in provincia di Grosseto, in uno dei cieli più puri d’Italia.