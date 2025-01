L’adunata dell’estrema destra europea si trasferisce nella sede di Forza Nuova. La questura di Roma: «Vigileremo sul rischio apologia»

La nuova location per il raduno di domenica 26 gennaio all’indomani del forfait da parte dell’hotel St. Martin della Capitale

È stata individuata una nuova location per il raduno dell’estrema destra europea, in programma domenica 26 gennaio, all’indomani del forfait da parte dell’hotel St. Martin di Roma. L’evento di APF – Alliance for Peace and Freedom – «Europa. Una, libera, sovrana» si terrà in via Genzano, zona Colli Albani, nella sede di Forza Nuova, poco distante da via Acca Larenzia, a partire dalle 11. Sull’adunata dei movimenti nazionalisti europei, organizzata alla vigilia della Giornata della Memoria, monitorerà la Questura della Capitale con «adeguati servizi di osservazione e vigilanza». Inoltre, viene spiegato, «non sussistendo presupposti di legge» per «intervenire sulle modalità di svolgimento della riunione in luogo privato» è stato adottato un provvedimento per evitare che, nelle fasi di afflusso e deflusso, si tengano «comportamenti apologetici che violano le normative vigenti o offendano il sentimento della memoria». Un riferimento a possibili gesti e slogan che potrebbero sfociare in apologia del fascismo o in atti antisemiti.

Sotto la lente in queste ore gli arrivi dall’estero dei leader dell’estrema destra europea: da Gonzalo Martin e Pedro Chaparro (Democracia Nacional), Manuel Andrino (Falange), Claus Cremer (Heimat), Ivan Benedetti e Pierre-Marie Bonneau (Les Nationalistes), Christi Dimitru (Noua Dreapta), Misha Vacic, Pavle Bihali, Goran Davidovic (Party of Serbian Nationalist) e Hassan Sakr (Ssnp). Oggi c’è stata una prima riunione fuori Roma tra i leader dei vari movimenti. «L’incontro di APF (Alliance for Peace and Freedom) è in corso», ha reso noto Forza Nuova nel primo pomeriggio, aggiungendo: «Non possiamo dire cosa stiamo dicendo o facendo perché il questore, con un provvedimento urgente, lo ha proibito pena l’arresto per Roberto Fiore».

Il forfait dell’hotel e l’appello (inascoltato) dell’Anpi

L’albergo che avrebbe dovuto ospitare l’evento di domani si era sfilato ieri perché, a detta della proprietà, «non aveva capito il tenore dell’evento». Oggi, invece, ha spiegato come l’annullamento sia dovuto a un «guasto» al centro congressi della struttura che «sarà inagibile fine al termine della manutenzione». E proprio ieri l’Associazione nazionale partigiani ha chiesto di vietare il «raduno nazifascista». «Nel giorno della vigilia del Giorno della Memoria, a Roma, città Medaglia d’Oro al Valore Militare per i fatti della Resistenza e della Guerra di Liberazione, nazifascisti di tutta Europa vorrebbero adunarsi per approfittare dell’onda e del vento che percepiscono favorevoli», l’appello dell’Anpi, rimasto, però, inascoltato.

In copertina: ANSA / ANGELO CARCONI | Militanti di Forza Nuova (Fn) durante l’adunata militante, presso la nuova sede al Tuscolano, Roma, 17 novembre 2024