«Per me possono metterci i miliardi, non passano»: Pd e Verdi rispolverano le vecchie frasi di Meloni sull’Arabia Saudita – Il video

Anche Giuseppe Conte critica la premier dopo l'incontro con il principe saudita: «Si è infilata nella tenda di bin Salman come un Renzi qualsiasi»

Non è affatto piaciuta alle opposizioni la visita di Giorgia Meloni in Arabia Saudita per incontrare il principe Mohammed bin Salman. Ieri, domenica 26 gennaio, la premier ha annunciato dal Medio Oriente una serie di nuovi accordi commerciali su energia, difesa e altri ambiti di cooperazione per un valore totale di 10 miliardi di dollari. Eppure, fino a qualche anno fa era la stessa Meloni, al tempo tra i banchi dell’opposizione, a criticare ferocemente l’ipotesi di accordi tra Italia e Arabia Saudita. «Per me, possono metterci i miliardi: non passano», tuonava la leader di Fratelli d’Italia in una clip del 2019 riportata a galla dai profili social del Partito democratico e successivamente da quello dei Verdi. Anche se è stata la stessa premier, nelle scorse ore, a precisare che a suo modo di vedere «non c’è contraddizione tra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi».

L’attacco dei Verdi

Nel filmato pubblicato dal partito di Angelo Bonelli si vedono due versioni molto differenti di Giorgia Meloni: una risalente al 2019, quando esprimeva una posizione netta contro il Paese saudita, criticando ad esempio la condizione delle donne in quel Paese, e una ben più recente, che la immortala insieme al principe bin Salman proprio in questi giorni in Medio Oriente. «Oggi, da premier, firma accordi da 10 miliardi di euro con lo stesso regime che definiva “fondamentalista”», attaccano i Verdi. «Prima di siglare quegli accordi – incalza il leader Bonelli – la presidente ha chiesto al principe bin Salman spiegazioni sulla pena di morte per apostasia (abbandono della religione, ndr), sullo stato dei diritti umani o sulle condanne per fustigazione inflitte alle donne?».

Conti critica Meloni e la paragona a Renzi

A criticare il viaggio di Meloni in Arabia Saudita è anche Giuseppe Conte. «Nulla da dire sui contratti che le nostre imprese hanno sottoscritto ma era proprio necessario attovagliarsi nella tenda di bin Salman come un Renzi qualsiasi?», si chiede il leader del Movimento 5 stelle durante una diretta social alludendo ai legami tra il leader di Italia Viva e il principe saudita. E a proposito di bin Salman, Conte poi aggiunge: «Io l’ho incontrato il primo dicembre 2018. Gli ho detto che se non avesse assicurato alla giustizia i responsabili i nostri rapporti non potevano essere normalizzati».

Foto copertina: ANSA/Palazzo Chigi/Filippo Attili | La visita della premier Giorgia Meloni in Arabia Saudita per incontrare il principe Mohammad Bin Salman, 27 Gennaio 2025