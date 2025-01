Selena Gomez in lacrime per le espulsioni di massa volute da Trump: «Non so cosa fare» – Il video

L'attrice e cantante ha poi cancellato il post in cui non riusciva a trattenere la disperazione per i rimpatri di migranti decisi dalla nuova amministrazione

Selena Gomez, americana-messicana di terza generazione, ha condiviso nelle story di Instagram uno sfogo di pochi secondi in cui si mostrava in lacrime mentre si disperava per le espulsioni di massa decise da Donald Trump e dal suo “zar” dei confini, Tom Homan. Secondo l’Ice (l’Immigration and Customs Enforcement), domenica 26 gennaio sono state arrestate 956 persone. «Tutta la mia gente viene aggredita, i bambini. Non capisco. Mi dispiace tanto, vorrei poter fare qualcosa ma non posso. Non so cosa fare. Proverò a fare tutto, lo prometto», ha detto piangendo la cantante e attrice 32enne. Gomez, che ha anche realizzato un documentario per Netflix Living Undocumented (“Vite clandestine”) e in passato si era detta preoccupata per la possibile rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca proprio per l’inasprimento delle politiche migratorie, ha poi dovuto rimuovere la story perché ha ricevuto molti commenti negativi. «A quanto pare non è giusto mostrare empatia per le persone», ha scritto in un successivo messaggio. Alla cantante è arrivata la dura risposta di Homan, intervistato da Fox News. «Andremo avanti con questa operazione senza scuse per nessuno. Renderemo più sicure le nostre comunità. È tutto per il bene della nazione», aggiungendo che se non sono d’accordo con lo stato delle cose, persone come la Gomez possono andare in Congresso e cambiare la legge.