Maltempo in Toscana, allagamenti a Firenze: caduti 14 millimetri in un quarto d’ora. Fermi i tram, traffico in tilt – Il video

Oltre venti strade sono state chiuse alla circolazione. Straripamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno. Il presidente della Regione Giani: «Situazione in miglioramento»

Un’imponente precipitazione ha colpito Firenze martedì 28 gennaio mattina, quando in 3 ore sono caduti 39 millimetri d’acqua, la quantità che solitamente cade in venti giorni. Di più: in soli 15 minuti ne sono piovuti 14mm, che hanno messo a dura prova il sistema fognario e viario cittadino. Sono state allagate le strade in varie zone della città, le linee T1 e T2 dei tram si sono dovute fermare, mentre si registrano straripamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione di Firenze. Pioggia, grandine e vento hanno costretto anche il comune di Vaglia, nella provincia, a chiudere al traffico alcune strade. Su X la sindaca Sara Funaro chiede «prudenza negli spostamenti e alla guida». E rassicura: «La situazione è sotto controllo ed in miglioramento».

Strade chiuse a Firenze

A Firenze risultano chiuse via delle Cascine e vicolo di San Marco Vecchio. Si registrano allagamenti anche in via Artemisia Gentileschi, via Livorno, via San Bartolo a Cintoia, viale Undici Agosto, via Luigi Lanzi, via Incontri, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo, via delle Bagnese, via San Piero a Quaracchi, viale Milton, via di Soffiano, viale Corsica, via del Fossetto, via di Rifredi e piazza Dalmazia. Diversi sottopassi, come quello della stazione Rifredi, quello della Fortezza e quello di piazza Dalmazia sono stati allagati e divenuti inagibili. In via Mariti, in un altro sottopasso, una persona rimasta boccata in auto è stata soccorsa dai vigili del fuoco.

Giani: «Bomba d’acqua ormai è tipicità»

«È stata una mattinata difficile», è il commento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ancora viva l’allerta sul Mugello, Alto Mugello, Casentino e Valtiberina ma la situazione «si sta orientando in senso positivo». Ha poi aggiunto: «Il sistema ha retto nonostante le precipitazioni abbiano superato i 200 millimetri. Ormai la dimensione della bomba d’acqua sta diventando la tipicità, per fortuna abbiamo fatto tanti lavori altrimenti avremmo avuto più danni».