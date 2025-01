Sala in Senato per difendere la norma Salva Milano: «Mai fatto favori a nessuno, non sarà un liberi tutti». Ma ora destra e sinistra la vogliono cambiare

Il sindaco del capoluogo lombardo interviene in difesa del ddl che dovrebbe sbloccare l'edilizia in città. Al via l'11 aprile il primo processo

La cosiddetta «norma salva Milano» non è «un salvacondotto o un liberi tutti». A dirlo è Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, intervenuto in audizione alla commissione Ambiente del Senato. È lì infatti che si sta discutendo il disegno di legge pensato per aiutare la città a uscire dall’impasse, dopo le numerose inchieste aperte dalla procura per presunti abusi edilizi. «Non abbiamo mai fatto nessun favore a nessuno e non c’è nessun sospetto sul fatto che qualcuno dei dirigenti abbia avuto qualche interesse personale in materia», ha detto Sala difendendo il lavoro fatto dal comune in questi anni in materia di urbanistica.

Le inchieste della procura e il terremoto dell’edilizia

Per capire da dove nasce l’urgenza di Sala di veder approvata la legge, occorre fare un passo indietro. Le inchieste giudiziarie che stanno paralizzando l’edilizia milanese sono iniziate nel 2023 e hanno dato vita a un vero e proprio terremoto giudiziario e politico, che ha bloccato molti cantieri in città e comportato gravi perdite economiche per il Comune di Milano a causa dei ridotti oneri di urbanizzazione. La tesi dei pm è che per anni il Comune abbia adottato un’interpretazione troppo morbida della legge sull’urbanistica, consentendo ai costruttori di realizzare grossi interventi edilizi facendoli passare come semplici ristrutturazioni. Uno dei tanti casi su cui indaga la procura andrà a processo. L’11 aprile si terrà infatti la prima udienza per la costruzione della Torre Milano, in via Stresa, per cui sono indagate otto persone.

Il via libera della Camera alla norma “Salva Milano”

Per mettere una pezza alla situazione, il sindaco Sala ha spinto affinché si approvasse una norma ad hoc a livello nazionale in grado di risolvere tutte le diverse interpretazioni della legge sull’urbanistica che hanno dato il via al terremoto giudiziario. Inizialmente, si pensava che la legge – voluta anche dal vicepremier Matteo Salvini – sarebbe stata approvata nel giro di pochi mesi, ma una serie di tensioni politiche hanno rallentato l’iter parlamentare. Il via libera della Camera è arrivato lo scorso novembre, con le opposizioni che si sono spaccate: il Pd ha votato a favore della norma insieme al governo, mentre M5s e Avs si sono detti contrari. Ora spetta al Senato discutere e poi votare il cosiddetto ddl Salva Milano. Ma già si capisce che il testo così come è arrivato dalla Camera non è più difendibile, rischia di porre problemi alla maggioranza e in ogni caso il partito di Elly Schlein intende sfilarsi.

L’intervento di Sala e i dubbi del Pd

Sala ha fretta di chiudere la partita e pare abbia inviato a Roma il suo capo di gabinetto, Filippo Barberis, proprio per provare a convincere i senatori del Pd. «L’approvazione alla Camera è arrivata dopo mesi di lavoro. Ero sorpreso sul fatto che ci potesse essere ancora una discussione ma questo è il vostro ruolo», ha detto oggi il sindaco di Milano intervenendo in commissione Ambiente. «Riteniamo che quanto approvato alla Camera – ha aggiunto Sala – possa funzionare e sia in linea con i chiarimenti che abbiamo richiesto. Dopo tutto il lavoro fatto ci aspetteremmo di arrivare a una conclusione». Se il testo fosse. modificato, come caldeggia il Pd ma sembra interesse anche della maggioranza, si rispedirebbe la norma alla Camera per una nuova approvazione, allungando i tempi. «Auspico che si trovi una convergenza. La mia massima preoccupazione – ha insistito Sala – è per i dirigenti e i funzionari del Comune che oggi rischiano di avere problematiche sulla giustizia e hanno la sola colpa di avere applicato le regole stabilite negli anni».

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala