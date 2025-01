Malta, la confessione del fidanzato di Claudia Chessa precipitata dal balcone: «L’ho colpita»

La 18enne ha raccontato agli investigatori di essersi lanciata nel vuoto per sfuggire dall'aggressione dell'uomo

Alessio Lupo, il fidanzato della ragazza precipitata da un balcone a Malta, ha ammesso di aver colpito e ferito la 18enne. Claudia Chessa, che era stata soccorsa dal personale dell’albergo con lesioni alla schiena, era stata poi ricoverata. Era stata lei stessa a raccontare agli investigatori quanto accaduto, parlando di una lite con il fidanzato che aveva anche assunto stupefacenti. Chessa aveva quindi tentato di scappare e agli investigatori aveva raccontato di essersi lanciata dal balcone per sfuggire all’aggressione del 27enne, originario di Arzachena in Sardegna, con il quale aveva una relazione da circa 3 anni. In tribunale a Malta Lupo avrebbe ammesso parzialmente le sue responsabilità, secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie. Chessa era caduta giovedì scorso, già venerdì il 27enne si era dichiarato colpevole di «lesioni personali lievi che hanno fatto temere violenze alla sua compagna», e di possesso di droga. Lupo aveva ricevuto una sanzione di 250 euro per la bustina di cocaina rinvenuta nella stanza d’albergo. All’uomo era stata poi concessa una scarcerazione condizionale di 2 anni, in virtù della quale aveva lasciato l’isola.