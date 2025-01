Il falso documento sulla morte di John Fitzgerald Kennedy

L'immagine originale è presente negli archivi dei documenti legati all'omicidio Kennedy

A seguito dell’ordine di Donald Trump di desecretare i file sugli omicidi di John F. Kennedy e Martin Luther King, hanno iniziato a circolare presunti documenti volti ad alimentare assurde teorie del complotto. Uno di questi, condiviso da un noto canale complottista e di disinformazione, sosterrebbe che Lee Harvey Oswald, il militare americano ritenuto responsabile dell’omicidio di Kennedy, sarebbe stato incastrato. Nel documento compaiono due nomi di rilievo della politica americana recente. Si tratta di un falso.

Il documento riporta la data del 1960, ma due delle persone citate o non sono nate o avevano circa 13 anni.

Il documento è un falso, modificato ad arte da una galleria presente nel sito Archive.gov.

Si tratta di un’immagine modificata da una persone con scopi “satirici”.

Analisi

Le immagini dei fantomatici documenti vengono condivise con il seguente commento:

Alcune sezioni di lettere non classificate, risalenti al 1960, provenivano dall’indagine sull’assassinio di #JFK, sembrano indicare che Oswald è stato incastrato è che conosceva l’attentatore sia di nome che con uno pseudonimo. Questo cambia tutto.

La fonte è un post del canale Telegram complottista VQB, già noto per la diffusione di bufale (qui, qui e qui).

L’assurdità su Hillary Clinton e Cruz

Nel fantomatico documento leggiamo due nomi: Ted Cruz e Hillary Clinton. Ciò che risulta assurdo è che il primo sia nato nel 1970, anni dopo l’omicidio Kennedy e anni dopo la data attribuita allo stesso documento. Hillary Clinton è nata nel 1947 e all’epoca aveva appena 13 anni. Elementi più che evidenti per riconoscere che il documento risulta alterato, ma non è l’unico.

L’immagine originale del documento

L’immagine originale del documento è presente nel sito Archive.gov riguardo la documentazione dell’omicidio di Kennedy. Ecco un confronto tra il falso (sopra) e quello reale (sotto):

Lo “scherzo” di Tony Kinnett

A diffondere per primo il contenuto falso è stato Tony Kinnett su X. Lo stesso, dopo aver pubblicato le immagini dei falsi documenti, aveva più volte risposto agli utenti per far capire loro che si trattava di uno “scherzo”.

Conclusioni

Il documento diffuso online risulta un falso creato per “scherzo” da Tony Kinnett. Oltre all’evidente alterazione rispetto a quello originale, quello falso riporta due presunti protagonisti che non erano nati o erano troppo piccoli di età al momento della presunta pubblicazione.

