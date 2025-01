No! Questo documento della CIA del 1962 non è stato desecretato nel 2025

Il documento è pubblico e consultabile almeno dal 1997 grazie a un'agenzia federale che supervisionava la declassificazione di documenti legati all'assassinio di JFK

A seguito dell’ordine di Donald Trump di desecretare i file sugli omicidi Kennedy e Martin Luther King, sono iniziati a circolari presunti scoop e scoperte tenute nascoste dalle amministrazioni americane. Il Giornale d’Italia, il 27 gennaio 2025, pubblica un articolo dove afferma di essere in grado di rivelare un rapporto della CIA declassificato del 1962 su un progetto per giustificare la guerra contro Cuba poi rifiutato da Kennedy. Ripreso da Dagospia, quest’ultimo parla di una scoperta clamorosa. Lo screenshot di questa “news” viene poi preso e condiviso sui social, attribuendone il merito all’amministrazione Trump. Non è affatto così.

Per chi ha fretta

Il documento non risulta desecretato nel 2025 a seguito dell’ordine di Donald Trump.

Non si tratta di un scoop esclusivo, il documento è noto da decenni.

Risulta pubblico e consultabile dal 1997 grazie all’agenzia federale John F. Kennedy Assassination Records Review Board.

Analisi

Ecco come viene narrata la presunta scoperta:

Iniziano ad arrivare i primi documenti che Trump ha ordinati di desecretare… LA CIA HA DECLASSIFICATO IL PIANO DELL’OPERAZIONE NORTHWOODS: NEGLI ANNI ’60 GLI STATI UNITI PROGETTARONO DI UCCIDERE I PROPRI SOLDATI PER GIUSTIFICARE LA GUERRA CONTRO CUBA – Daily Mail Diciamo che queste cose i complottisti le sapevano già… La parola complottista inventata dalla Cia per colpire chi denunciava scomode verità per loro, diventerà sinonimo di persona sveglia e coraggiosa. Si attendono rivelazioni clamorose dai documenti desecretati. Gli unici veri registi del terrorismo internazionale, si nascondono dietro i servizi americani e israeliani. Da quando esistono, il terrorismo usato in operazioni false flag, è la loro arma preferita.

Il documento circola insieme allo screenshot dell’articolo ripreso da Dagospia:

CIA E CUBA: OPERAZIONE NORTHWOODS CLAMOROSO: IN UN RAPPORTO DELLA CIA DATATO 1962, ORA DECLASSIFICATO, L’AGENZIA PROPONE ALLA CASA BIANCA DI UCCIDERE I SOLDATI AMERICANI, INCOLPANDO CASTRO DEGLI ATTACCHI, PER GIUSTIFICARE LA GUERRA CONTRO CUBA. I FUNZIONARI DELLA CIA SUGGERIRONO DI FAR SALTARE IN ARIA LE NAVI STATUNITENSI E DI ATTACCARE LE LORO STESSE BASI MILITARI PER CREARE UNA “NECESSARIA ONDATA DI INDIGNAZIONE NAZIONALE”. IL DOCUMENTO FU FIRMATO DAI VERTICI DELL’ESERCITO AMERICANO, MA RESPINTO DAL PRESIDENTE JOHN FITZGERALD KENNEDY, ASSASSINATO L’ANNO DOPO…

Documento pubblico dal 1997

Il Giornale d’Italia pubblica l’articolo sostenendo che si tratti di un’esclusiva: «Il piano segreto dell’operazione Northwoods, il DOCUMENTO: gli Usa progettavano di uccidere i propri soldati per giustificare la guerra contro Cuba – ESCLUSIVA». In realtà, il documento è pubblico dal 1997.

Si tratta di un piano noto al pubblico dal 1997 grazie al John F. Kennedy Assassination Records Review Board, l’agenzia federale che supervisionava la declassificazione di documenti legati all’assassinio di JFK. L’intero file è consultabile dal sito National Security Archive (nsarchive.gwu.edu). Il PDF risulta creato nel 2001.

Per intenderci, sarebbe bastata una semplice ricerca con Google per notare la pagina Wikipedia dedicata all’operazione Northwoods.

Conclusioni

Il documento citato da Il Giornale d’Italia e da Dagospia non è affatto “esclusivo” e non è stato pubblicato di recente. Risulta, invece, di pubblico dominio e consultabile da anni. Di fatto, non si tratta di uno dei documenti desecretati dall’attuale amministrazione Trump.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.