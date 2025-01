Questo video non testimonia l’esistenza delle scie chimiche

La clip riprende in realtà la pratica del Cloud seeding, ben diversa dalle fantomatiche scie

Circola un filmato Facebook che mostrerebbero dei presunti agenti nell’atto di irrorare fantomatiche Scie chimiche da un aereo. Questa teoria del complotto si è sviluppata dagli anni ’90 in diverse forme, che abbiamo spesso analizzato nei nostri articoli precedenti. Anche questo video non dimostra la fantasiosa teoria.

Per chi ha fretta:

Una clip sembrerebbe immortalare degli agenti nell’atto di rilasciare Scie chimiche da una aereo.

In realtà si tratta di una operazione di Cloud seeding sui cieli della Malesia risalente al 2023.

Analisi

La condivisione della clip che immortalerebbe la produzione delle fantomatiche Scie chimiche si presenta nel seguente modo:

Ancora operazioni di Cloud seeding confuse con le fantomatiche Scie chimiche

Anche stavolta una banale operazione di Cloud seeding (inseminazione delle nuvole) è stata confusa con il fantomatico complotto delle Scie chimiche. Da decenni esistono studi sulla possibilità di inseminare le nuvole. Il primo a suggerirlo è stato l’ingegnere tedesco Louis Gathmann nel 1891. Il primo studio di rilievo è apparso nel 1947 sul Journal of Applied Physics. Il principio di base è quello di irrorare delle sostanze in grado di generare dei cristalli di ghiaccio. Si possono usare per esempio dei sali, come lo ioduro d’argento.

Negli Emirati Arabi Uniti queste sostanze vengono sprigionate mediante dei droni. I limiti di queste tecniche sono ancora notevoli. Tutt’oggi i risultati sono incerti – e stiamo parlando di determinare il tempo atmosferico in zone limitate -, figuriamoci quanto sarebbe difficile e dispendioso applicare queste tecniche al clima. Per approfondire ecco un breve elenco di articoli precedenti:

Le immagini in oggetto sono state pubblicate nel 2023. Immortalano una operazione della Reale aeronautica militare malese (RMAF), in collaborazione con il Dipartimento meteorologico (METMalaysia), l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (NADMA) e il Governo statale di Penang. Il Cloud seeding è avvenuto sopra le dighe di Teluk Bahang e Teluk Air Itam a Penang, secondo guanto riportano le fonti locali. L’aereo utilizzato è un C130 Hercules. Queste scie che sono chimiche quanto qualsiasi altra cosa, erano costituite da una miscela di sale e acqua. L’obiettivo – che non abbiamo verificato se fosse andato a buon fine – era quello di aumentare le scorte d’acqua in diminuzione.

Conclusioni

Abbiamo visto che anche stavolta delle immagini decontestualizzate sono state utilizzate per sostenere la teoria del complotto delle Scie chimiche, confondendo questo fenomeno immaginario con le innocue operazioni di Cloud seeding.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.