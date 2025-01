Gaza, liberata la soldatessa Agam Berger in mezzo alle rovine di Jabalya. Gli altri due israeliani saranno rilasciati davanti alla casa di Sinwar – I video

Oggi la consegna di otto ostaggi in un «round aggiuntivo» dopo lo scontro dell'ultimo weekend. La 20enne è già in Israele

Quello della soldatessa israeliana Agam Berger è stato un rilascio in grande stile, come quello di sabato 25 gennaio quando sono state liberate quattro donne soldato: Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy. La “cerimonia” è avvenuta su un palco appositamente allestito a Jabalya, in uno spiazzo tra edifici rasi al suolo e accanto a miliziani di Hamas a volto coperto. La 20enne dell’Idf, rapita dalla base di Nahal Oz la mattina del 7 ottobre 2023, ha salutato la folla di fronte a lei prima di essere consegnata ai veicoli della Croce Rossa, che avevano nel frattempo raggiunto la località del rilascio. Secondo il Times of Israel, Berger ha raggiunto la base delle forze israeliane dove potrà incontrare i suoi genitori e sottoporsi a controlli medici.

Nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio, saranno liberati anche altri sette prigionieri in un «round aggiuntivo» rispetto alla scadenza settimanale finora mantenuta nell’ambito della tregua tra Hamas e Tel Aviv. Il partito-milizia palestinese e la Jihad islamica avevano accettato il rilascio di tre altri prigionieri israeliani dopo le tensioni dello scorso weekend, quando Israele aveva bloccato il passaggio dei civili palestinesi verso il nord della Striscia in risposta al doppio rinvio della liberazione della 29enne Arbel Yehoud. Proprio Yehoud, insieme all’80enne Gadi Moses e a quattro cinque cittadini thailandesi, dovrebbe essere liberata oggi.

Gli altri ostaggi e la liberazione davanti alla casa di Sinwar

La soldatessa 20enne è stata consegnata all’esercito israeliano ed è stata salutata da una nota ufficiale del premier Benjamin Netanyahu: «Il governo di Israele abbraccia Agam Berger, soldato dell’Esercito di difesa di Israele». Intanto la Jihad islamica ha comunicato di aver terminato i preparativi per la riconsegna di Arbel Yehoud e Gadi Mozes. Anche in questo caso il teatro del rilascio sarà particolarmente significativo: avverrà, infatti, a Khan Younis di fronte alle rovine della casa di Yayhya Sinwar, l’ex leader di Hamas ucciso dalle forze israeliane. Anche i cinque ostaggi thailandesi saranno consegnati alla Croce Rossa nella stessa città del sud della Striscia. Tutti e otto gli ostaggi, una volta entrati in territorio israeliano, saranno portati dalle forze armate in una struttura vicino a Re’im, dove saranno sottoposti a un controllo medico iniziale e riabbracceranno le famiglie.

Nella prima fase del cessate il fuoco, entrato in vigore domenica 19 gennaio, Hamas dovrebbe liberare nel complesso 33 ostaggi israeliani. In cambio, oltre all’ingresso di aiuti per la popolazione di Gaza, Israele libera centinaia di detenuti palestinesi. Dalla prossima settimana, le due parti dovrebbero iniziare formalmente a negoziare sull’implementazione della fase 2 dell’intesa, che dovrebbe consentire la liberazione di ulteriori ostaggi e prigionieri e la prosecuzione del ritiro delle forze israeliane da Gaza.