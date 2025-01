Gaza, Hamas libera le quattro soldatesse israeliane: l’abbraccio con i genitori, i festeggiamenti a Tel Aviv

Il rilascio di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag dopo 477 giorni di prigionia: prosegue lo scambio come previsto dall'accordo di cessate il fuoco

Le quattro soldatesse israeliane rapite da Hamas nell’ottobre 2023 sono state rilasciate oggi in un’operazione che ha visto il loro trasferimento da Gaza a Israele, dopo 477 giorni di prigionia. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, tutte di vent’anni, come annunciato ieri. Prosegue così la fase 1 degli accordi di cessate il fuoco siglati circa dieci giorni fa e che hanno già portato al rilascio di altre tre donne israeliane la settimana scorsa, in cambio della liberazione di decine di detenuti palestinesi. Le giovani sono comparse in uniforme militare in Palestina Square, a Gaza City, dove sono state consegnate alla Croce Rossa, che le ha poi trasportate in Israele. Durante la cerimonia pubblica, si sono mostrate in buone condizioni e sono salite sul palco allestito da Hamas, tenendosi per mano e mostrando una busta ricevuta dai miliziani. Nonostante fossero state rapite in pigiama, oggi sono apparse vestite con le divise da soldatesse.

La lista con i 200 prigionieri palestinesi da liberare

La liberazione delle soldatesse fa parte di un più ampio scambio di prigionieri legato all’accordo sul cessate il fuoco. Le soldatesse erano di stanza alla base militare di Nahal Oz, al confine tra Israele e Gaza, e sono state rapite dai miliziani di Hamas nell’ottobre del 2023. Una delle giovani liberate, Daniella Gilboa, ha la cittadinanza bulgara, come confermato dalle autorità di Sofia. Il rilascio è stato accompagnato da una grande folla di miliziani e civili a Gaza City, mentre diverse fazioni, inclusi Hamas e la Jihad Islamica, erano presenti sul posto. A Tel Aviv la folla è esplosa di gioia. Le soldatesse, secondo quanto si apprende, hanno potuto riabbracciare i genitori. Nel frattempo, Hamas ha reso pubblica una lista contenente i nomi dei 200 prigionieri palestinesi che saranno liberati da Israele. Secondo quanto riportato dal Guardian, tra i prigionieri rilasciati ci sono detenuti da molto tempo e altri con lunghe condanne. «Israele sta aspettando da Hamas la lista con i nomi degli altri 26 ostaggi che devono essere rilasciati. C’è grande preoccupazione per i due bambini Kfir e Ariel, di due e 5 anni, e per la madre Shiri», della famiglia Bibas. Lo ha detto il portavoce dell’Idf Daniel Hagari.