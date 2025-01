Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher: chi sono le tre donne rapite da Hamas che tornano libere

Israele ha confermato di aver ricevuto la «lista dei rapiti» che saranno rilasciati oggi

Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Sono i nomi delle tre israeliane che verrano liberate oggi – domenica, 19 gennaio – da Hamas. Lo comunica il partito-milizia con una nota, citata dal Times of Israel. Intanto, l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto, in ritardo, la lista delle 33 persone che dovrebbero tornare a casa vive o i cui corpi saranno restituiti alle famiglie israeliane. In base al quadro per la liberazione degli ostaggi, il cessate il fuoco della prima fase a Gaza è entrato in vigore alle 11:15 locali, le 10.15 italiane. L’annuncio dell’inizio della tregua è arrivato da Tel Aviv, quasi tre ore più tardi rispetto all’orario previsto inizialmente (le 8:30 ora locale, le 7:30 in Italia).

Chi sono le tre donne che tornano libere

Le prima tre israeliane, che potranno lasciare la Striscia di Gaza, sono state rapite nel giorno del massacro del 7 ottobre. Doron Steinbrecher ha 30 anni, è un’infermiera veterinaria. Viveva nel kibbutz Kfar Aza. Prima del suo rapimento, aveva registrato un messaggio vocale con cui avvertiva gli amici: «Sono arrivati, mi portano via». Per almeno sette giorni non è stato possibile capire se fosse stata uccisa o rapita. Romi Gonen, 24 anni, è un’ex scout ed è stata rapita durante il Nova Festival a Reem. Anche lei è stata in contatto con sua madre fino all’ultimo momento. Aveva cercato di scappare da Hamas e aveva provato a scriverle in chat: «Mamma, mi hanno sparato. Tutti stanno sanguinando». L’auto era stata recuperata vuota, mentre il suo veniva localizzato a Gaza. E, infine, Emily Damavi, una giovane di 28enne con cittadinanza doppia cittadinanza, israeliana e britannica. Gli ultimi contatti con lei risalgono alle 10 del mattino del 7 ottobre 2023, giorno in cui è stata prelevata dal suo appartamento nel kibbutz Kfar Aza, a circa 3 chilometri dal confine con la Striscia di Gaza settentrionale. La donna era stata portata via insieme a un amico.

Foto copertina: ANSA / MICHAEL REYNOLDS | Le foto di Romi Gonen, presa in ostaggio da Hamas, il 7 ottobre 2023