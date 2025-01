Il caotico rilascio di Romi, Doron ed Emily alla Croce Rossa, nel cuore di Gaza City – Il video

Le tre donne israeliane sono state rilasciate dagli uomini della Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Sul punto fissato dai miliziani una folla ha seguito la liberazione

Romi Gonen, Doron Steinbrecher ed Emily Damari sono state liberate nella piazza di Saraya Square, a Gaza City. La consegna dei primi tre ostaggi israeliani nel primo giorno di cessate il fuoco è avvenuta da parte degli uomini della Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Le tre donne sono state accolte dalla Croce Rossa, come stabilito dall’accordo. Le immagini sono state trasmesse in diretta da Al Jazeera. Intanto, a distanza, durante il rilascio la folla riunita in una piazza di Tel Aviv è scoppiata in un lungo applauso.