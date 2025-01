Gaza, i palestinesi festeggiano la tregua: bandiere e cori per le strade della Striscia – I video

Tanti i giovani che a bordo di auto, motocicli, furgoni sventolano bandiere palestinesi e intonano cori. E le immagini dei droni rivelano la devastazione nell'enclave palestinese

Migliaia di palestinesi sono scesi in strada per manifestare la loro gioia per l’entrata in vigore della tregua nella Striscia di Gaza. A Khan Younis la folla sfila lungo le strade unendosi agli sfollati che cominciano a rientrare nelle proprie abitazioni, molte delle quali distrutte dai bombardamenti, dopo essere fuggiti durante i 15 mesi di guerra. I network internazionali rilanciano le prime immagini e raccolgono le prime testimonianze, di gioia ma per molti nella consapevolezza che potrebbero non trovare più nulla tornando là dove una volte c’era la loro casa. «Le nostre case sono state spazzate via, quindi monteremo una tenda e resteremo nel nostro quartiere, così potremo sentire che siamo tornati nel nostro quartiere, nella nostra casa», afferma Saleem Nabhan citato dalla Bbc. In altre città della Striscia, sono tanti i giovani lungo le strade che a bordo di auto, motocicli, furgoni, sventolano bandiere palestinesi, mostrano sciarpe con la scritta “I Love Gaza” o intonano cori e slogan.

I video dei festeggiamenti a Gaza

Gaza, prima e dopo, vista dai droni

Secondo quanto comunicato da Hamas, dal 7 ottobre 2023 alla tregua del 19 gennaio 2025, sono 46.913 le persone che sono state uccise a Gaza, mentre altre 110.750 sono rimaste ferite. L’entità della distruzione è ben evidente nelle riprese dei droni che hanno cominciato ad affollare i cieli dell’enclave palestinese dopo il cessate il fuoco. Da alcuni filmati pubblicati sui social si vedono centinaia di edifici completamente distrutti e ridotti a cumuli di macerie.