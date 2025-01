Hamas decide di liberare 4 soldatesse israeliane, chi c’è nella lista data a Netanyahu: perché l’accordo sulla tregua rischia di saltare

Ancora nulla di fatto per Arbel Yehud, la 29enne tedesco-israeliana ancora prigioniera. La ragazza non sarebbe nelle mani di Hamas

Hamas ha comunicato i nomi dei quattro ostaggi che saranno liberati domani. Sono quattro delle cinque soldatesse detenute a Gaza. Si chiamano Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag e verranno liberate in cambio dei 180 prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Hanno tutte vent’anni secondo quanto riporta la Bbc. Tra loro non c’è la ragazza tedesco-israeliana Arbel Yehud, che avrebbe dovuto essere rilasciata domenica scorsa nel primo scambio, prima di essere stata sostituita all’ultimo momento da Hamas. Al suo posto è stata rilasciata l’israelo-britannica Emily Damari.

L’elenco dei nomi comunicato non soddisfa Israele. Tel Aviv aveva richiesto che Yehud fosse rilasciata domani e sostiene che lo scambio anticipato violi l’accordo, che prevede vengano rilasciati prima le donne civili, e solo poi le militari. Israele teme che Yehud, 29enne catturata durante gli attacchi del 7 ottobre assieme al fidanzato Ariel Cunio nel kibbutz Nir Oz, sia sotto il controllo della Jihad islamica palestinese, un gruppo indipendente che negli anni ha alternato collaborazione e rivalità con Hamas e non risponde direttamente a essa.