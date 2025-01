La bufala di Putin che chiede l’estradizione di Fauci come parte dell’accordo di pace con l’Ucraina

Si tratta dell'ennesima bufala diffusa dal sito The People's Voice

Il sito The People’s Voice è noto per essere uno dei maggiori diffusori di bufale negli Stati Uniti, veicolando teorie del complotto e sfruttando palesi fotomontaggi per sostenere attività diffamatorie. In un precedente articolo avevamo trattato la bufala sul divorzio tra Michele e Barack Obama per una fantomatica «storia della pedofilia». Questa volta, ci occupiamo della fantomatica richiesta di estradizione di Fauci da parte di Putin come parte dell’accordo di pace con l’Ucraina.

Per chi ha fretta

La notizia proviene da un sito che genera false notizie e teorie del complotto.

Non c’è alcun riscontro della notizia dai mezzi della propaganda del Cremlino.

Non esiste un trattato tra Russia e Stati Uniti che comporti la possibilità di estradizione di un cittadino americano.

Analisi

Gli utenti condividono lo screenshot dell’articolo di The People’s Voice tradotto in italiano: «Putin “chiede l’estradizione di Fauci” per “crimini contro l’umanità” come parte dell’accordo di pace con l’Ucraina».

La fonte bufalara

The People’s Voice sfrutta anche le bufale che già circolano in rete, prelevando come fonti attendibili utenti anonimi purché confermino una narrazione utile ad ottenere visite sul sito. In questo caso, la fantomatica notizia risulta ripresa da un post su X dell’utente Cillian:

Di fatto, nessuna fonte russa (dal Cremlino alle varie stazioni della propaganda pro Putin) ha mai riportato una simile notizia o richiesta da parte del leader russo.

Risulta infondata la possibilità di estradizione di n cittadino americano in Russia in quanto tra i due Paesi non esiste un trattato che lo permetta.

Quel che la Russia potrebbe fare è una richiesta (Red Notice) all’Interpol, ma non risultano richieste per Anthony Fauci.

Conclusioni

Nessun organo della propaganda del Cremlino ha riportato la fantomatica notizia, così come non esistono riscontri in merito dai media occidentali. A diffondere la falsa notizia è un sito noto per creare bufale e teorie del complotto.

