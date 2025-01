La ministra olandese Fleur Agema non ha definito la pandemia Covid un’operazione militare della NATO

Durante l'intero discorso non stabilisce alcun collegamento tra pandemia Covid-19 e la NATO

Circola un video della ministra olandese Fleur Agema secondo cui la pandemia Covid-19 sarebbe stata un’operazione militare orchestrata dalla NATO in collaborazione con l’agenzia olandese NCTV (Coordinatore Nazionale per la Sicurezza e l’Antiterrorismo). Questa dichiarazione, per quanto suggestiva, è totalmente falsa.

Per chi ha fretta

Nell’intero intervento della ministra olandese non si fa alcun riferimento alla pandemia Covid-19 come operazione militare.

Inoltre, non stabilisce alcun collegamento tra le risposte del governo olandese e la pandemia Covid-19 con la NATO e gli USA.

Analisi

La narrazione fuorviante circola attraverso lo screenshot di un articolo dove leggiamo:

Olanda, ministro della Sanità Agema confessa: “Costretti a seguire ordini NATO, USA e NCTV, Covid era operazione militare ed è ancora in corso – VIDEO

La narrazione non risulta recente e circola da novembre 2024 attraverso un video sottotitolato e pubblicato dal canale Telegram del complottista Ugo Fuoco:

Cosa ha detto realmente

L’intervento originale della ministra Agema risale al 24 ottobre 2024 e la trascrizione risulta consultabile sul sito del Parlamento olandese. Non viene fatto alcun accenno alla pandemia Covid-19 come un’operazione militare legata in qualche modo alla NATO e agli USA.

La ministra Agema afferma che i Paesi Bassi devono essere pronti a qualsiasi eventuale disastro sulla propria strada, che siano minacce ibride, minacce militari, disastri naturali o una nuova pandemia, tutte minacce che richiedono un rafforzamento della resilienza dell’assistenza sanitaria. Per questo motivo, la ministra spiega che presenteranno un piano d’azione in primavera sotto la direzione della NCTV e della Difesa. La ministra parla della NATO in un secondo momento rimanendo sul tema della resilienza:

La resilienza ha un contesto molto più ampio della preparazione alla pandemia. Ciò riguarda ad esempio anche gli sviluppi al confine orientale e gli obblighi della NATO. Da quel briefing, io e il mio ministero abbiamo fatto un inventario di ciò di cui abbiamo bisogno per soddisfare gli obblighi della NATO. Lo facciamo sotto la guida di NCTV. Sono coinvolti diversi ministeri. Ho chiesto se esiste una sovrapposizione tra la preparazione alla pandemia e la resilienza sanitaria e così è. Vuoi avere lì gli stessi strumenti che utilizzeremmo in risposta alla crisi del coronavirus. Quindi c’è un contesto più ampio. Sotto la guida dell’NCTV, diversi ministeri stanno lavorando sulla resilienza

Conclusioni

Di fatto, la ministra Agema non stabilisce alcun collegamento tra le attività del governo olandese durante la pandemia Covid-19 e la NATO. La narrazione diffusa attraverso i contenuti social risultano del tutto fuorvianti.

