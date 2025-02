Malore in campo per Filippo Tajani dopo uno scontro di gioco: il figlio del vicepremier trasportato in elicottero in ospedale

Il 31enne, che si è scontrato con un altro giocatore ed è rimasto a terra senza conoscenza, è stato trasferito al Gemelli per alcuni accertamenti

Filippo Tajani, figlio di 31 anni del vicepremier Antonio Tajani, è stato portato in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma dopo un incidente di gioco durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino, valida per la ventesima giornata del campionato di Eccellenza laziale. Tutto è avvenuto intorno al 38esimo minuto di gioco, quando Tajani si è scontrato con un altro giocatore ed è rimasto a terra senza conoscenza. Pochi minuti dopo è arrivato un elicottero del 118, che ha trasferito il 31enne – che nel frattempo ha ripreso conoscenza – nell’ospedale della Capitale, dove sono in corso accertamenti.

La nota della società

A dare notizia dell’accaduto è una nota ufficiale delle due squadre: «La Società Polisportiva Città di Paliano, in concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club, a causa di un malore che ha colpito al 38/mo della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale. La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo».