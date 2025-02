Agguato sul treno dei tifosi del Venezia, arrestati otto ultras dell’Udinese

Le ipotesi di reato vanno dal blocco ferroviario fino alla rissa aggravata

Otto ultras dell’Udinese sono stati arrestati per l’assalto al treno sul quale viaggiavano i tifosi del Venezia, nella serata di ieri alla stazione di Basiliano. L’arresto in flagranza di reato coinvolge cinque austriaci, un bosniaco, residenti in Austria e un albanese ed un italiano residenti a Udine. Rimane denunciato ma a piede libero un altro italiano. Le ipotesi di reato per i soggetti sono state quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Sarà loro applicato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.